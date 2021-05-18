İki yıllık çekişmeli boşanma bitti Necati Şaşmaz Nagehan Kaşıkçı boşandı! Nafaka ise...
Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, Nagehan Kaşıkçı ile iki yıllık olaylı sürecin ardından boşandı. Mahkeme, nafaka ve çocukların velayetine de karar verdi.
İki yıl önce Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Nagehan Kaşıkçı ise psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek 20 milyon tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. 2 çocuğu için toplamda 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulundu.
Yaklaşık 2 buçuk sene süren boşanma davası bugün karara bağlandı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın 13. celsesine taraflar katılmadı. Nagehan Kaşıkçı'nın avukatı Deniz Ketenci ve Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir salonda hazır bulundu.
İki tarafın açtığı boşanma davasını ayrı ayrı kabul eden mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi.
Çocukların velayetlerinin anne Nagehan Kaşıkçı'ya verilmesine hükmeden mahkeme, çocukların ebeveynlerinin ortak kararının olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.