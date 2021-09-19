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'İki kocamla yaşıyorum' diyen Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'a tepki yağdı: İğrenç bir şey, ahlak yoksunu

'İki kocamla yaşıyorum' diyen Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'a tepki yağdı: İğrenç bir şey, ahlak yoksunu

Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ basın mensuplarına yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı.

'İki kocamla yaşıyorum' diyen Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'a tepki yağdı: İğrenç bir şey, ahlak yoksunu

Show TV'de 4 yıl boyunca yayınlanan Çukur dizisinde Ayşe Koçovalı karakterini canlandıran İrem Altuğ rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Uzun süren dizinin ardından başarılı oyuncu setlere ara verdi. 

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'İki kocamla yaşıyorum' diyen Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'a tepki yağdı: İğrenç bir şey, ahlak yoksunu

İrem Altuğ, geçtiğimiz gece iki erkek arkadaşıyla görüntülendi.

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'İki kocamla yaşıyorum' diyen Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'a tepki yağdı: İğrenç bir şey, ahlak yoksunu

Kameralara yakalanan 41 yaşındaki güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

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'İki kocamla yaşıyorum' diyen Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'a tepki yağdı: İğrenç bir şey, ahlak yoksunu

Flaşların patlamasıyla şaşırtan oyuncu gazetecilerle sohbet ederken verdiği yanıtlar şaşırttı.

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