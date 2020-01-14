İki dalda Oscar adayı Bal Ülkesi'nin dili Türkçe işte Yörük Hatice'nin hikayesi

Makedonya’da yaşayan Türk kökenli bir yörük olan Hatice, ülkenin en ıssız yerlerinde, kayalık bölgelerde doğal olarak oluşan kovanlardan bal toplamak için dağlara tırmanıyor. Göçebe arıcılık yapan bir aile, Hatice’nin yanına taşındığında ve üretimi artırmak için doğal yolların dışına çıktığında Hatice için işler değişiyor.