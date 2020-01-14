İki dalda Oscar adayı Bal Ülkesi'nin dili Türkçe işte Yörük Hatice'nin hikayesi
KUZEY MAKEDONYA yapımı Bal Ülkesi filmi, 92. Oscar Ödülleri’ne iki dalda aday gösterildi. Filmin tamamında ise Türkçe konuşuluyor. İşte Yörük Hatice'nin hikayesini anlatan Bal Ülkesi filmine dair bilmeniz gerekenler...
92. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklanmasıyla Kuzey Makedonya yapımı Bal Ülkesi filmi tüm dikkatleri üzerine çekti. En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel dallarında aday gösterilen filmde kullanılan dil baştan sona Türkçe.
Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un yönetmenliğini üstlendiği Bal Ülkesi filmi, Yörük bir kadın olan Hatice'nin hikayesini anlatıyor.
Avrupa’nın son kadın arı yetiştiricisi olan ve Kuzey Makedonya’nın orta kısımlarındaki bir köyde yaşayan Hatice (Hatidže) Muratova’nın hayatına odaklanan belgesel, izleyiciye unutulmuş eski bal toplama geleneklerini bir sanat icra edermişçesine uygulayan Hatice’nin dilinden modern bir peri masalı olarak sunuyor ve ekosistemin hikayesini naif bir dille anlatıyor.
Makedonya’da yaşayan Türk kökenli bir yörük olan Hatice, ülkenin en ıssız yerlerinde, kayalık bölgelerde doğal olarak oluşan kovanlardan bal toplamak için dağlara tırmanıyor. Göçebe arıcılık yapan bir aile, Hatice’nin yanına taşındığında ve üretimi artırmak için doğal yolların dışına çıktığında Hatice için işler değişiyor.