İki Bin Yıldır Başarılamayan... Molla Rejiminin Misyonu, İsrail'in Algı Çalışması.

Ben, “Netanyahu” diyeyim.

Siz, “Katilyahu, Yalanyahu, Soykırımcıyahu” deyin.

Siyonist Katilyahu, Trump ile kısa zamanda ikinci kez görüştü.

İkili Beyaz Saray’daki müsamere salonunda, basının karşısına geçti.

Yalanyahu kendisine yöneltilen Suriye ile ilgili bir soruyu “Türkiye ile Suriye'de çatışma istemiyoruz. Karşı karşıya gelmemek için neler yapılacağını konuştuk.” diye cevapladı.

Trump da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “İsrail'e, eğer Türkiye ile bir sorunları varsa, bunu çözüme kavuşturabileceğimi söyledim. Türkiye’yi tebrik ederim. Erdoğan’a dedim ki, '2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü ele aldın'. Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Kimsenin başaramadığı şeyi başardı.



Netanyahu’ya da İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için makul olmaları gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Peki, Trump’ın bahsettiği iki bin yıldır başarılamayan ne?

Suriye, kadim bir tarihe sahip.

MÖ 12.000’lere uzanan bir geçmişi var.

İlk yerleşik hayatın izlerine burada rastlanır.

Coğrafyası, MÖ ve MS da sürekli savaşlara maruz kalmış.

Ebla Krallığı, Akadlar, Babil İmparatorluğu, Hititler, Büyük İskender,

Mısırlılar başta olmak üzere birçok devletin egemenliğinde yer almış.

Roma ve Bizans İmparatorluklarının da hakimiyetine girmiş.

İslamiyet’le birlikte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Memlukler, Eyyubiler arasında el değiştirmiş.

Kısa bir süre Haçlı nüfuzuna maruz kalmış.

Ulu Hakan Yavuz’un 1516’daki Mercidabık zaferi ile birlikte Osmanlı Devleti sınırları içine dahil edilir.

Osmanlı hakimiyetinde, 400 yıl huzurlu bir dönem geçirir.

Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler barış içinde yaşar.

Trump’ın iki bin yıl göndermesi, Suriye’nin savaşlarla sürekli el değiştirmesidir.

Türkiye’nin Suriye’yi savaşmadan aldığını ima etmektedir.

Kişi kendinden bilirmiş işi.

Trump’ın bilmeği bi’şey var ki, Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur.

Kaygısı, bölgenin istikrarı ve ülkesinin güvenliğidir.

Suriye, Siyonistler için vaad edilmiş topraklara açılan kapı niteliğinde.

Trump’ın deyimiyle Suriye’nin anahtarı, Türkiye’nin elinde.

Türkiye ve İsrail, artık bu kapının anahtarı için karşı karşıya.

Her iki taraf da çatışma riskini açıkça dillendirmeye başladı.

Gazze Savaşı, İran’ın balon olduğu gerçeğini tüm dünyaya gösterdi.

İsrail’in güvenliği ve yayılmacılığının kullanışlı aparatı olduğunu ifşa etti.

Sanal düşmanlık üzerine inşa edilen varlıklarını gün yüzüne çıkardı.

1979’da kurulan molla rejimi misyonunu tamamladı.

Hizbullah’ın etkisizleştirilmesi, İran’ın Suriye’den çıkarılması, İsrail’i yeni düşman ihtiyacına sevk etti.

Suriye’de yeni komşu edinen İsrail için bundan sonraki düşman Türkiye’dir.

İsrail yeni güvenlik algısını, Türkiye üzerine kuracaktır.

Sıklıkla çatışma riskinden bahsedilmesi, Suriye’nin mütemadiyen bombalanması, ordusunun sürekli taciz edilmesi ve Türkiye’nin Suriye’de istenmemesi; yeni sanal düşmanı dünyaya takdim etme amacı taşımaktadır.

Kendince algı çalışması yaparak dünya kamuoyunu etkilemeye çalışmaktır.

Herkes biliyor ki, ordusu ve gücü ile Türkiye bir devletten daha fazlasıdır.

İran ve İsrail ile mukayese kabul etmez.