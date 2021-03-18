İki aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı
Yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için 2 aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Türkiye'ye övgüler yağdırdı.
'Kapışma', 'Sherlock Holmes', 'The Gentelmen' gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie, Türkiye'ye hayran kaldı. Jason Statham, Hugh Grant, Aburey Plaza, Scott Eastwood, Josh Hartnett gibi yıldızların rol aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için iki aydır Antalya'da olan Ritchie, Twitter ve Instagram hesaplarında paylaştığı videoyla Türkiye'ye övgüler yağdırdı.
Eşi Jacqui Ainsley'yle Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan ve Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu söyleyen usta yönetmen videoyu, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." sözleriyle takipçileriyle paylaştı.
Eski medeniyetleri , tarihi yerleri çok sevdiğini belirten Guy Ritchie, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi şöyle açıklıyor:
"Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip."