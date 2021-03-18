BIST 1.568
DOLAR 7,36
EURO 8,80
ALTIN 410,95

İki aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı

İki aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı

Yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için 2 aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

İki aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı

'Kapışma', 'Sherlock Holmes', 'The Gentelmen' gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie, Türkiye'ye hayran kaldı. Jason Statham, Hugh Grant, Aburey Plaza, Scott Eastwood, Josh Hartnett gibi yıldızların rol aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için iki aydır Antalya'da olan Ritchie, Twitter ve Instagram hesaplarında paylaştığı videoyla Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

18
İki aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı

Eşi Jacqui Ainsley'yle Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan ve Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu söyleyen usta yönetmen videoyu, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

28
İki aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı

Eski medeniyetleri , tarihi yerleri çok sevdiğini belirten Guy Ritchie, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi şöyle açıklıyor:

İşte Guy Ritchie'nin paylaşımı (Tıkla-izle)

38
İki aydır Antalya'da olan usta yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı

"Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip."

48