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İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor

İhlas Haber Ajansı
İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor

İhracatın yüzde 30 artması sonucu Edirne'nin Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğu karşılayamamasından dolayı kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu.

İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor

TÜRKİYE'nin faklı illerinden aldıkları ihracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar şoförlerinin bekleyişleri sürüyor.

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İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaştan dolayı birçok liman seferi düzenlenemediğinden dolayı TIR sürücüleri karayolunu kullanmak zorunda kalıyor.

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İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki günlük TIR geçiş sayılarının 1 buçuk kat artığını ve ihracatta yüzde 30 artış olduğu belirtildi.

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İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor

Edirne'de hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu bu günlerde TIR şoförleri sıcaktan korunmak için dorselerin gölgesinde serinliyor.

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