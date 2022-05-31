İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki günlük TIR geçiş sayılarının 1 buçuk kat artığını ve ihracatta yüzde 30 artış olduğu belirtildi.