İhracat yüzde 30 arttı! Edirne sınırında TIR kuyruğunun sonu gözükmüyor
İhracatın yüzde 30 artması sonucu Edirne'nin Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğu karşılayamamasından dolayı kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu.
TÜRKİYE'nin faklı illerinden aldıkları ihracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar şoförlerinin bekleyişleri sürüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaştan dolayı birçok liman seferi düzenlenemediğinden dolayı TIR sürücüleri karayolunu kullanmak zorunda kalıyor.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki günlük TIR geçiş sayılarının 1 buçuk kat artığını ve ihracatta yüzde 30 artış olduğu belirtildi.
Edirne'de hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu bu günlerde TIR şoförleri sıcaktan korunmak için dorselerin gölgesinde serinliyor.