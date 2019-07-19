İHH ekipleri selin esir aldığı Düzce’de

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da 30 kişilik gönüllü Arama Kurtarma ekibi Düzce’ye gitti. İHH Arama Kurtarma ekibi, afetin en çok hissedildiği Akçakoca’nın Uğurlu Köyü’nde çalışmalara destek veriyor. İHH ekipleri son olarak felaketin boyutunu gözler önüne sermek üzere hasarı havadan görüntüledi.