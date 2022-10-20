İhanetin fotoğrafını gördü AVM'nin terasından atladı! 'Kızım 2.5 saat sedyede kaldı. Beyin cerrahı gelmedi'

İhanetin fotoğrafı

Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş.