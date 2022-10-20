İhanetin fotoğrafını gördü AVM'nin terasından atladı! 'Kızım 2.5 saat sedyede kaldı. Beyin cerrahı gelmedi'
İSTANBUL Beylikdüzü'nde 25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız, 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etti. Kader'in acılı annesinden şok iddialar geldi. Kader'in nişanlısının başka bir kadınla fotoğrafını görünce kendini AVM'den aşağı attığını anlatan anne Gülnaz Yıldız, hastaneyle ilgili de kan donduran ihmal iddiasında bulundu.
25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız, 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız "Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı" dedikten sonra yaşananları ve şok iddialarını peş peşe sıraladı. Annenin anlattıklarını hastanenin güvenlik kameraları da doğruladı.
İstanbul Beylikdüzü'de 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından aşağıya atlayarak yaşamına son veren anestezist Kader Yıldız'ın (25) ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet dolu anlarda Kader Yıldız, nişanlısı Berkan Y.'ye Whatsapp'tan saat 18.13'te, "Sana hakkımı helal etmiyorum" mesajı attıktan 2 dakika sonra aşağı atlamıştı.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızını ölüme sürükleyen süreci Kader'in odasında gözyaşları içinde anlattı. İşte söyledikleri:
İhanetin fotoğrafı
Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş.