İhanetin ardından Yolanthe Cabau'dan olay İstanbul itirafı

İhanetin ardından Yolanthe Cabau'dan olay İstanbul itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in ihanetine ve şiddetine uğradığı için eşinden boşanma kararı alan Yolanthe Cabau'dan İstanbul itirafı geldi.

İhanetin ardından Yolanthe Cabau'dan olay İstanbul itirafı - Sayfa 1

Bir süredir Wesley Sneijder ile boşanma haberleriyle gündemde olan Yolanthe Cabau, Grazia dergisine özel hayatıyla ilgili röportaj verdi.

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İhanetin ardından Yolanthe Cabau'dan olay İstanbul itirafı - Sayfa 2

Daha önce, “İstanbul'dan ayrılırsak ağlarım” diyen Yolanthe Cabau, şimdi ise İstanbul’da kabusu yaşadığını ifade etti. 

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İhanetin ardından Yolanthe Cabau'dan olay İstanbul itirafı - Sayfa 3

"İstanbul'da resmen kabusu yaşadım": Bir dönem Galatasaraylıların yengesi olan Yolanthe Cabau, verdiği röportajda,"İstanbul'daki paparazziler yüzünden resmen kabusu yaşadım" diye konuştu. 

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İhanetin ardından Yolanthe Cabau'dan olay İstanbul itirafı - Sayfa 4

Sneijder ise geçtiğimiz günlerde eşine 15 milyon euro ödeyeceği iddiaları hakkında Hollanda basınında yer alan ve Türk medyasının da kullandığı haberler hakkında açıklama yapmıştı. 

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