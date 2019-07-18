İhanetin ardından Yolanthe Cabau'dan olay İstanbul itirafı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in ihanetine ve şiddetine uğradığı için eşinden boşanma kararı alan Yolanthe Cabau'dan İstanbul itirafı geldi.
Bir süredir Wesley Sneijder ile boşanma haberleriyle gündemde olan Yolanthe Cabau, Grazia dergisine özel hayatıyla ilgili röportaj verdi.
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Daha önce, “İstanbul'dan ayrılırsak ağlarım” diyen Yolanthe Cabau, şimdi ise İstanbul’da kabusu yaşadığını ifade etti.
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"İstanbul'da resmen kabusu yaşadım": Bir dönem Galatasaraylıların yengesi olan Yolanthe Cabau, verdiği röportajda,"İstanbul'daki paparazziler yüzünden resmen kabusu yaşadım" diye konuştu.
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Sneijder ise geçtiğimiz günlerde eşine 15 milyon euro ödeyeceği iddiaları hakkında Hollanda basınında yer alan ve Türk medyasının da kullandığı haberler hakkında açıklama yapmıştı.
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