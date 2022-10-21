İhanetin acısını atlatamadı Shakira'dan Pique'ye şarkılı olay gönderme!
Dünyaca ünlü Lübnan asıllı Kolombiya'lı şarkıcı Shakira, Porto Riko'lu Ozuna ile düetini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Monotonia adı verilen single'da ünlü ismin eski partneri Pique'ye yaptığı göndermeler bir anda gündem oldu. İkili geçtiğimiz aylarda Pique'nin, Shakira'yı aldatması üzerine yollarını ayırmıştı.
Dünyaca ünlü Kolombiya'lı şarkıcı Shakira, Porto Riko'lu Ozuna ile düet yaptı. Şarkıcı, bu düeti sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı. Monotonia adı verilen single'da dikkat çekici sahneler yer alıyor.
Şarkı sözlerinde ise Shakira geçtiğimiz günlerde ihanet acısı ve ardından ayrılık yaşadığı eski sevgilisi Pique'ye de gönderme yapmadan geçemedi.
Shakira ve Pique'nin ilişkisi 2010 yılında Afrika düzenlenenen Dünya Kupası'nda başlamıştı.
Bu birliktelikten iki çocukları bulunuyor: Milan Pique Mebarak ve Sasha Pique Mebarak.