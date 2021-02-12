İğrenç olay! Genç kadını gizlice kaydetti dakikalar sonra görünce...
Uçakta kendi halinde yolculuk genç kadın, yaşanacaklardan habersiz bir şekilde seyahatine devam ederken, o sırada sıra dışı bir şey fark etti ve bunun üstüne deyim yerindeyse sinirden küplere bindi. Rezalet olay büyük tepki çekti.
Son dönemde uçaklarda yaşanan rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Utanç verici olaylar zincirinin sonuncusu Avsutralya'da patlak verdi.
Avustralya'nın Melbourne kentinden Anueta Madison-Vanderbuilt, Gold Coast'a (Altın Sahil) giden bir uçakta çektiği ve ülkeyi ayağa kaldıran video görüntülerini paylaştı.
Görüntülede adam yaptığı çekimi silmeden önce kendisiyle cesurca ve çekinmeden yüzleştiği görülüyor.
Madison-Vanderbuilt, TikTok videosunu şu mesajla yayınladı: "Bir uçuştaki bu sürüngen beni 10 dakika boyunca gizlice kaydediyordu ve onu yakaladım."