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Iğdır'da makinelerde çıkarıldı 300 bin ton üretildi! Ekonomiye dev katkı

IĞDIR'da madenlerden büyük uğraş sonucu çıkarılan tuza yurtiçi ve yurtdışından büyük talep bulunuyor.

Tuzluca ilçesindeki 3 madenden elde edilen tuz, hem Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmalarında kullanılıyor. Ayrıca elde edilen tuz şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.  

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Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.

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Özellikle kış aylarında yoğunluğun arttığı madenlerde yıllık 200-300 bin ton üretim yapılıyor. Buradaki madenler, Türkiye'nin ihtiyacının önemli kısmını karşılayabilecek rezerve sahip bulunuyor.

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Madenlerden kaya tuzunun yanı sıra yemeklik, sanayi, turşuluk ve salamuralık tuz da elde ediliyor.

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