İftarı sigarayla açmayın öldürücü etkisi var!

Tiryakiler sigarayla iftar açma alışkanlığından vazgeçsin

Sigara tiryakileri iftara sigara içerek başlamak ya da az bir miktar yemeğin hemen ardından ardı ardına sigara içmek yerine, Ramazan ayını fırsat bilerek sigarayı kesin olarak bırakmalıdır. Sigara içme alışkanlıklarından vazgeçemiyorlarsa, iftar sonrası bir tek sigaradan fazlasının intihar olduğu unutulmamalıdır.