İftarı sigarayla açmayın öldürücü etkisi var!
İftarda 3-4 sigarayı art arda içerek, 15-16 saat sigaradan arınmış olan vücudu, bir anda sigara dumanı ile dolduran tiryakileri bekleyen çok büyük bir tehlike var: Sigaranın içinde bulunan karbormonoksit gazı.
Sigara; uzun dönemde kanser, kronik akciğer ve damar hastalığı yapıcı etkisinin yanında, içinde bulunan karbonmonoksit gazı nedeniyle ani ritim bozukluğuna da neden olmaktadır. Sigara aynı zamanda akut nikotin zehirlenmesi sonucu koroner damar spazmına neden olmakta ve bu durum, ölümle sonuçlanabilmektedir.
Ayrıca kanın pıhtılaşmasını sağlayan “fibrinojen” sigara içicilerinde arttığı gibi, kanda bulunan trombositlerin çökme hızının artması da ani pıhtı oluşmasını hızlandırarak kalp krizini davet etmektedir. Bu nedenler göz önüne alındığında, Ramazan ayında uzun süren açlığın sonunda iftarda bir bardak suyun ardından içilen 3-4 adet sigaranın “ölüm sigarası” olabileceği unutulmamalıdır.
Tiryakiler sigarayla iftar açma alışkanlığından vazgeçsin
Sigara tiryakileri iftara sigara içerek başlamak ya da az bir miktar yemeğin hemen ardından ardı ardına sigara içmek yerine, Ramazan ayını fırsat bilerek sigarayı kesin olarak bırakmalıdır. Sigara içme alışkanlıklarından vazgeçemiyorlarsa, iftar sonrası bir tek sigaradan fazlasının intihar olduğu unutulmamalıdır.
Sigara sahurda da tehlikeli
Sahurda ertesi günün sigara ihtiyacını depolamak birden fazla içilen sigara da, iftardaki gibi tehlike arz etmektedir. Sahur sonrası sigara içerek dolu mide ile uykuya dalmak, kalp krizine davetiye çıkarır. Bunun için sahurda yemek yedikten 45 dk – 1 saat sonra uyumalıdır.