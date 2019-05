İftardan sonra yapılan bu korkunç hatanın ölüm riski bulunuyor

Zehirli maddelerin kana karışmasına yol açar: "Sigaranın her dozu ve her şekli zararlıdır, ama sahurda ve iftarda üst üste içilmesi yüksek yoğunlukta nikotin ve diğer zehirli maddelerin kana karışmasına yol açar. Bu da altta yatan ya da tanısı konmamış hastalıkların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabilir. Hatta ani kalp krizleri ve beyin kanamaları gelişebilir. Dünyada halen 1,3 milyar kişi sigara kullanıyor. Ülkemizde ise 17 milyon kişinin sigara içtiği biliniyor. Sigarayı kendi başına bırakmak kolay değildir. Sigara içenlerin yüzde 70’i bırakmak istiyor ve her yıl sadece yüzde 40’ı bırakma girişiminde bulunuyor. Desteksiz sigarayı 6 ay bırakmış kalabilme oranı ancak yüzde 3- 5 arasındadır."