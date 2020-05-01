İftara ne pişirşem diyorsanız :"Lazanya tarifi"
Yapılışı bize zahmetli bir yemek gibi gözükse de pratik olarak hazırlayabileceğiniz lazanya tadına doyum olmayan bir lezzet sunuyor. Özel biçimde hazırlanmış İtalyan makarnası, beşamel sosu ve enfes iç harcıyla bu lezzetli tarif sizi büyüleyecek. Peki lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte lazanya tarifi...
Malzemeler
500 gram kıyma
1 paket lazanya
2 adet domates
2 adet soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
1 adet havuç
2 adet sivri biber
Yarım su bardağı su
Rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
110
Beşamel sos:
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Karabiber, tuz
210
Yapılışı:
Kıymayı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanlar da kavrulunca salça ekleyip kavurmaya devam edin.
310
İnce kıyılmış sarımsak, doğranmış biber, rendelenmiş havuç ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişmeye bırakın.
410