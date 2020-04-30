İftar sonrası sofralarınızda şöbiyet tatlısına yer açın işte tarifi!
Görüntüsüyle baklavayı andıran şöbiyet tatlısı tarifiyle en geleneksel Türk lezzetlerini evde de yapmanın keyfini yaşayacaksınız.Peki, şöbiyet için gerekli malzemeler neler, şöbiyet nasıl yapılır?
Malzemeler
1 paket hazır baklavalık yufka
250 gram yere yağ
Toz Antep fıstığı veya ceviz
Muhallebisi için :
1 bardak süt
2 yemek kaşığı irmik
1 paket vanilya
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Şerbeti için;
2 su bardağı şeker
2 su bardağından biraz daha fazla su
Bir kaç damla limon
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İlk başta şerbetimizi kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.
Şeker ve su ocağa konur, kaynamaya başlayınca limon eklenir 3 veya 4 dakika daha kaynatılır soğumaya alınır.
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Daha sonra süt ve irmiği ocağa alıyoruz fazla koyulaşmasını beklemeden kaynamaya başlayınca ocaktan alıyoruz, vanilyasını ekliyoruz karıştırıyoruz, soğuma esnasında iyice koyulaşıyor.
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