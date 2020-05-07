İftar için İnegöl köfte yapmaya ne dersiniz işte tarifi
Adı Bursa'nın İnegöl ilçesine, tarihi Bulgaristan göçmenlerine dayanan İnegöl köftesi için gerekli malzemeler ve yapılışını sizler için hazırladık...
İnegöl köftesinin sırrı, dana ile kuzu veya koyunların kaburga kısmından alınan etten çekilen kıymanın kullanıldığı karışımda gizli. Yüzde 80 dana, yüzde 20 kuzu veya koyun etinden oluşan İnegöl köftesinin lezzetine, mangal ateşinde pişmesi de katkı sağlıyor.
110
Malzemeler
400 gr dana döş
100 gr kuzu kolu
1’er çay kaşığı karbonat, tuz ve karabiber
210
Malzemeler
800 gram dana döş kıyma
200 gram orta yağlı kuzu kıyma
2 adet orta boy kuru soğan
10 gram karbonat
10 gram tuz
310
İnegöl köftesinin lezzetli olmasında az miktarda kullanılan böbrek yağının da etkisi olduğu söylenir.Köftenin adet sayısı büyüklüklerine göre değişiklik gösterebilir. Uzun ince formuna alışık olduğunuz köfteleri yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz.
410