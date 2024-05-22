IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı! Türkiye'den 2 kulüp ilk 20'de!
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerine dayanarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. Açıklanan listede ilk 20 takım arasında 2 Türk kulübü var.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. İlk 20 sırada 2 Türk takımı yer aldı.
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İşte o sıralama:
1- Manchester City: 416 puan
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2- Real Madrid: 326 puan
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3- Bayer Leverkusen: 305 puan
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