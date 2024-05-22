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IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı! Türkiye'den 2 kulüp ilk 20'de!

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IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı! Türkiye'den 2 kulüp ilk 20'de!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerine dayanarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. Açıklanan listede ilk 20 takım arasında 2 Türk kulübü var.

IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı! Türkiye'den 2 kulüp ilk 20'de!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. İlk 20 sırada 2 Türk takımı yer aldı.

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IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı! Türkiye'den 2 kulüp ilk 20'de!

İşte o sıralama:

1- Manchester City: 416 puan

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IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı! Türkiye'den 2 kulüp ilk 20'de!

2- Real Madrid: 326 puan

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IFFHS, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı! Türkiye'den 2 kulüp ilk 20'de!

3- Bayer Leverkusen: 305 puan

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