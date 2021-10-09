İdo Tatlıses'ten 'Yasemin Şefkatli uyarı aldı gelinliği değiştirdi' iddiasına yanıt

Dün akşam evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi yaşandı. Yasemin, içini gösteren ikinci gelinliğini aileden gelen uyarı üzerine 15 dakika sonra değiştirdiği magazin gündemine düştü. İdo Tatlıses ile hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli düğününde 3 gelinlik giydi. Şefkatli'nin tercih ettiği gelinliklerden birinin iç göstermesi düğünde kriz yarattığı iddia edilmişti. İdo Tatlıses yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı.