İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den 'dolar' göndermesi... Balayına ABD'ye gittiler

İbrahim Tatlıses’in, Derya Tuna ile olan evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de rüya gibi bir düğün ile dünya evine girmişti. Balayı için New York’u seçen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ABD’ye ayak basar basmaz dolar kuruna göndermede bulundu.