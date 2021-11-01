İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den 'dolar' göndermesi... Balayına ABD'ye gittiler
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 7 Ekim'de gerçekleşen düğünleri sonrası ev yerleştirdikten sonra geçtiğimiz gün balayına ABD'ye gittiler. Taze çift birbirlerini etiketleyerek yaptıkları paylaşımlarla 'dolar kuru'na ince göndermeler yaparak sosyal medyada dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses’in, Derya Tuna ile olan evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de rüya gibi bir düğün ile dünya evine girmişti. Balayı için New York’u seçen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ABD’ye ayak basar basmaz dolar kuruna göndermede bulundu.
Düğünden sonra evlerinin tadilatları nedeniyle bir türlü balayına çıkamayan İdo ve Yasemin bugün balayı için New York’a gitti.
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’nin New York’ta yemek yerken ki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
“Az ye az! Dolardan haberin var mı?”
İdo yaptığı bu paylaşıma “Az ye az! Dolardan haberin var mı?” notunu düşerek her geçen gün yükselen dolara gönderme yaptı.