İdo Tatlıses sevgilisiyle klip çekti! Takipçilerinden Dilan Çıtak tepkisi geldi

İdo'nun bazı takipçileri ise İdo'nun bu duruma rağmen bu kadar keyifli olmasına şaşırdı. İdo'nun bazı takipçileri, "Dilan Çıtak koronavirüse yakalandı haberin var mı?" şeklinde tepkilerini ortaya koydu.

İşte İdo'nun çektiği klip: