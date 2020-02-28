İdlib'de 33 şehit haberi sonrası Türkiye mültecilere kapıları açtı! Sınıra yığıldılar
Suriye'nin İdlib kentinden dün akşam gelen kara haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İdlib'de rejimin kalleş saldırıları sonucu verdiğimiz 33 şehit sonrası Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin durdurulmaması kararını aldı. Karar sonrası sınırdan Avrupa'ya göçmen hareketliliği arttı.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'den sınıra doğru hareketlilik arttı.
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Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.
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Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.
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Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı.
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