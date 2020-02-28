İdlib şehitlerimizin isimleri belli oldu! Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri

Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) - Konya

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Arkadaşlarım çatışıyor! Bu son traşım olur demiş

Bekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' dediği öğrenildi.