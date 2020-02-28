İdlib şehitlerimizin isimleri belli oldu! Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri
İDLİB şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu. Ailelerine haber verilen şehitlerin isimleri kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte şu ana kadar açıklanan şehit isimleri ve memleketleri:
Türkiye son yılların en acı olayıyla sarsıldı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Şehit haberlerine ilişkin son dakika açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. İlk açıklamada 9 olan şehit sayısı hızla arttı ve 33'e yükseldi. Çok sayıda askerimiz de yaralı. İdlib şehitlerinin isimleri ailelerine haber verildikçe açıklanıyor. Şu ana kadar ismi ve memleketi açıklanan şehitlerimiz ve yarım kalan hikayeleri şöyle:
Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) - Konya
65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Arkadaşlarım çatışıyor! Bu son traşım olur demiş
Bekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' dediği öğrenildi.
Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24) - Bursa
Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.
Uzman Onbaşı Recep Bekir - Tekirdağ
Hatay Reyhanlı doğumlu Uzman Onbaşı Recep Bekir 23 yaşındaydı. Şehidimizin Tekirdağ’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir’in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.