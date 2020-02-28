İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

3 şehidin cenazeleri gönderildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.