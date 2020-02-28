İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
SURİYE'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerlerin cenazeleri, Hatay Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderiliyor.
Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi
SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.
Hatay'dan askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Ahmet Saygılı'yı baba Hüseyin Saygılı, anne Ayşe Saygılı ile kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.
Şehidin naaşı askeri uçaktan askerlerin omzunda indirilerek cenaze aracına taşındı. Naaşın araca konulmasının ardından baba Hüseyin Saygılı, oğullarıyla birlikte sarılıp gözyaşı döktü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülen şehit Ahmet Saygılı'nın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
3 şehidin cenazeleri gönderildi
Suriye'nin İdlib kentinde rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.