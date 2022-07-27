İddialar yalan çıktı! Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ilk önce tarzını değiştirdi ardıdan yeni sevgilisi ile motorsiklet turu yaptı
Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz gün sevgilisi ile görüntülendi. Adı uzun bir süredir set arkadaşı Pınar Deniz'le anılan oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. Gerçek sevgilisiyle motosiklet turuna çıkan Urgancıoğlu benzin istasyonunda kameramanları görünce şaşırdı ve hızla uzaklaştı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da Ilgaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun adı sık sık başrol paylaştığı rol arkadaşı Pınar Deniz'le anılıyordu. Her seferinde iddiaları yalanlayan Urgancıoğlu sevgilisiyle benzin istasyonunda görüntülendi.
Son dönemlerde ekranların aranan yüzü olan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun adı uzun süredir Yargı dizisinde başrol paylaştığı set arkadaşı Pınar Deniz'le anılıyordu.
Çıkan iddiaları sürekli yalanlayan ünlü oyuncu bir süredir Karadeniz'de bir yoga kampındaydı. Urgancıoğlu değişen tarzı ile dikkat çekmişti.
Saçlarını ve sakallarını uzatan ve doğal ir hale bürünen Kaan Urgancıoğlu'na hayranları "Ne yaptın kendine" diyerek tepki vermişti. Ünlü oyuncu yeni tarzını İstanbul'a gelincede değiştirmemiş.