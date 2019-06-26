İddialar doğru çıktı! Feyza Aktan ve Özcan Deniz tek celsede boşandı

Özcan Deniz, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından şu satırlara imza atmıştı: ''Sen yaşadığım her şeyin üstündesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizde acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar günüm kutlu oldu..''