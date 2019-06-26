İddialar doğru çıktı! Feyza Aktan ve Özcan Deniz tek celsede boşandı
Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım ile ortaya atılan Feyza Aktan'ın ve Özcan Deniz'in boşanacağı haberleri doğru çıktı. İkili Çağlayan Adliyesi'nde evliliklerine son verdi.
2018 Yılının Mart ayında sade bir törenle hayatlarını birleştiren Feyza Aktan ve Özcan Deniz hakkında çıkan boşanma iddialarını Aktan, sosyal medya hesabından ''İyiki bizimlesin'' paylaşımıyla yalanlamıştı. Fakat iddialar doğru çıktı. Nisan ayında çocuklarını kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşandı.
Feyza Aktan ve Özcan Deniz, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde boşanarak evliliklerine son verdi. Özcan Deniz'in babalar gününde yaptığı paylaşım sonucunda ortaya çıkan boşanma iddialarına Özcan Deniz bir yorum yapmazken Feyza Aktan, sosyal medya hesabından yalanlamıştı. Evliliklerini kurtarabileceklerini düşünen Aktan, hüsrana uğradı.
Özcan Deniz, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından şu satırlara imza atmıştı: ''Sen yaşadığım her şeyin üstündesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizde acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar günüm kutlu oldu..''
Deniz'in bu satırları oğlunu göremediğine ve Aktan ile boşanacaklarına yorulmuştu. İkili hakkında çıkan bir başka iddia ise gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu.