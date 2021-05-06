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İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı. Jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 65 personelin katılımıyla yürütülen operasyonla bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı

Bu kapsamda, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 135 operasyonel tim, 2 bin 65 personel görev alıyor.

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İçişleri Bakanlığınca "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı
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