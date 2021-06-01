İçişleri Bakanlığı Haziran ayı genelgesi! Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf?

Hekimler, veterinerler, eczaneler

- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,