Icardi transferinde Galatasaray'a rakip çıktı! İtalya'dan talip var
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kadrosuna kiralık olarak kattığı golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Beşiktaş derbisinde 2 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı olmayı başaran yıldız futbolu Başakşehir maçında attığı gol kadar Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı-Kırmızılıların sezon sonu bonservisini almayı düşündüğü Icardi için transferde İtalya'dan rakip çıktı.
Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray , Dünya Kupası arasına moralli girdi. Son haftaların yıldızı Mauro Icardi skora katkı yapmayı sürdürdü. Arjantinli golcünün bonservisini almak isteyen Galatasaray'a transferde rakip çıktı.
Galatasaray'ın, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde attığı gollerle dikkat çeken Icardi'nin, sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı tartışılıyordu.
7-0'lık Başakşehir galibiyetinde Mauro Icardi, Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden isim oldu. Arjantinli golcü, Torreira'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve sert şutunda kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi.
Başakşehir savunmasının hatasını değerlendiren Kerem, pas arası yaparak kendi yarı alanının sol tarafında topu kaptı. Sol taraftan topu taşıyan genç oyuncu, Icardi'yi ceza sahası sol çaprazında topla buluşturdu.