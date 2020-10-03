İç çamaşırsız sokağa çıktı Merve Boluğur dekoltesi kızdırdı!

Yaz aşkı Burak Dayı ile kısa ama fırtınalı bir ilişki yaşayan Merve Boluğur, hayranı olan sevgilisinden bilinmeyen bir sebeble ayrılmış ve birlikte olan tüm fotoğraflarını silmişti. Ayrılığı hakkında açıklama yapmayan Merve Boluğur yaz tatilini sonunda bitirdi ve İstanbul'a geldi.