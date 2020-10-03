İç çamaşırsız sokağa çıktı Merve Boluğur dekoltesi kızdırdı!
Yaptıkları, aşkları ve kıyafetleri ile magazin basınından düşmeyen ismi Merve Boluğur yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, iç çamaşırsız giydiği derin göğüs dekolteli elbisesi ile hayranlarını kızdırdı.
Sevilen oyuncu Merve Boluğur bu yaz yaptıkları ile magazin basının gündeminden düşmeyen isim oldu. Geçtiğimiz gün arkadaşı ile buluşan Merve Boluğur'un giydiği elbise ve derin göğüs dekoltesi görenler şaşırttı.
Yaz aşkı Burak Dayı ile kısa ama fırtınalı bir ilişki yaşayan Merve Boluğur, hayranı olan sevgilisinden bilinmeyen bir sebeble ayrılmış ve birlikte olan tüm fotoğraflarını silmişti. Ayrılığı hakkında açıklama yapmayan Merve Boluğur yaz tatilini sonunda bitirdi ve İstanbul'a geldi.
Yaz boyunca bikinili pozlar paylaşan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı ile bir cafe buluştu. Derin göğüs dekoltesi ve kırmızı ruju ile dikkatler çeken Merve Boluğur'un kıyafeti ve tarzı takipçilerini ikiye böldü.
İç çamaşırı giymeyen ve derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Merve Boluğur'un bu haline takipçileri 'Arkasini önüne giymiş 😲' dedirtti.