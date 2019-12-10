İç çamaşırsız poz veren Hande Yener 20. senesini yeni imajıyla kutladı

Her geçen gün kendine özgü değişik tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, "Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım" dedi.