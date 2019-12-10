İç çamaşırsız poz veren Hande Yener 20. senesini yeni imajıyla kutladı
Hande Yener, kariyerinin 20. yılında yeni imajıyla iç çamaşırsız pozlar verdi, "2020'ye hazırım" dedi.
Türk popunun sevilen ismi Hande Yener, müzik kariyerindeki 20. yılına özel yepyeni bir imajla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan Yener, yeni imajıyla pozlar verdi, iç çamaşırsız giydiği turuncu kıyafet ise en çok konuşulan oldu.
20. yılında özel bir tarz oluşturan şarkıcı, "Değişim benim ilacım" diyerek yeni imajını "Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım" diyerek anlattı.
Her geçen gün kendine özgü değişik tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, "Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım" dedi.
Turuncu ceket-pantolondan oluşan takımıyla objektif karşına geçen 46 yaşındaki şarkıcı cesur pozlar verdi. İç çamaşırsız poz veren Yener, fit görüntüsüyle de genç kızlara meydan okudu.