İç çamaşırsız alışverişe çıktı! 'Bunu bana çok görmesinler' deyip Sevda Demirel seslendi
Geçmişte manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusu olarak bir döneme damga vuran Sevda Demirel iç çamaşırsız alışverişe çıktı.
Geçtiğimiz sene Doruk Doğrusöz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen manken ve şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün köpeği Şila ile beraber Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.
Köpeğini gezdirdikten sonra kısa bir alışveriş turu yapan Demirel, muhabirlerin sorularını cevapladı.
Anne olmak istediğini söyleyen Demirel, "Sizin aracılığınız ile buradan duyuruyorum. Anne olmak istiyorum. Evlat edinmek istiyorum..." dedi.
"Doğru eşi bulamamaktan dolayı doğuramıyorum" diyen Demirel "Allah izin verirse, devletimiz izin verirse bu kutsal olan annelik duygusunu yaşamak istiyorum" diye konuştu.