İç çamaşırlı pozunu paylaşmıştı! Aleyna Tilki'den şok sözler, son fotomu muhafazakarlık adı altında....
Kendisine has sesiyle, şarkılarıyla, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düşen genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz gün yatakta iç çamaşırlı pozunu paylaşmıştı. Son pozuna takipçilerinden tepki gelen Tilki yaptığı açıklamasıyla şoke etti. Genç yıldız "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" dedi.
Şarkılarıyla, cesur iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz gün iç çamaşırıyla yatakta poz vermişti. Son pozuyla takipçilerini ikiye bölen Tilki'den olay paylaşım geldi. Genç şarkıcı "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek açıklama yaptı.
Instagram'dan hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla son dönemde gündeme gelen popçu Aleyna Tilki geçtiğimiz gün iç çamaşırıyla yatakta poz verdi.
Takipçilerinin bir kısmında tepki gören Tilki "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek açıklama yaptı.
Son dönemde O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla gündemde olan ve klipleriyle dikkat çeken Genç popçu Aleyna Tilki sosyal medyada iç çamaşırlı poz paylaştı.