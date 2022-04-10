İç çamaşırları hastanede kayboldu! Rezaleti duyan Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş hastaneyi bastı
Ayrılık haberleriyle gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti şimdilerde çocuk sahibi olmak isterken hayatlarının şokunu yaşadı.
Ünlü manken Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş'tan boşanacağı iddiası sonrası ikilinin evliliklerine tam gaz devam etmesi, gündem olmuştu.
111
Magazin camiası son olarak, tüp bebek tedavisi gören Şallı'nın başına gelenleri konuşuyor.
211
Doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti.
311
Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu.
411