İbrahim Tatlıses'ten çocuklarına vasiyet! Bir gün ölürsem...

Güçlü yorumuyla, sunduğu "İbo Show" programıyla, kendisine has sesiyle tanınan İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra ilk kez Çeşme'de konser verdi. İmparator lakabıyla bilinen sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörtler vardı. Babalık itirafında bulunan Tatlıses iyi bir baba olamadığını söyleyerek, samimi açıklamalarda bulundu. " Çocuklarına vasiyette bulunan imparator Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" dedi. İşte haberin tüm detayları...