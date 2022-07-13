İbrahim Tatlıses'ten çocuklarına vasiyet! Bir gün ölürsem...
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla, güçlü yorumuyla, kendisine has sesiyle tanınan imparator lakabıyla akıllarda yer eden İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra ilk kez Çeşme'de konser verdi. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörtler vardı. Babalık itirafında bulunan Tatlıses çok samimi açıklamalarda bulunarak " Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" diyerek vasiyette bulundu.
Güçlü yorumuyla, sunduğu "İbo Show" programıyla, kendisine has sesiyle tanınan İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra ilk kez Çeşme'de konser verdi. İmparator lakabıyla bilinen sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörtler vardı. Babalık itirafında bulunan Tatlıses iyi bir baba olamadığını söyleyerek, samimi açıklamalarda bulundu. " Çocuklarına vasiyette bulunan imparator Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" dedi. İşte haberin tüm detayları...
Uzun yıllar sonra ilk kez konser verdi
İbrahim Tatlıses, uzun yıllar aradan sonra ilk kez Çeşme'de konser verdi. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı. Tatlıses dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Dilan'ı çok geç buldum..."
Kız çocuklarına hayran olduğunu dile getiren Tatlıses, "5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.
İyi bir baba olamadı...
Kendisinin iyi bir baba olamadığından da söz eden sanatçı, şu ifadeleri kullandı...