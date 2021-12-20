İbrahim Tatlıses'ten Altın Kelebek ödülüyle gelen 'kadına şiddet' tepkilerine yanıt geldi!

Geçirdiği saldırı sonrası rahatsızlık yaşayan ve 9 yılın ardından ilk kez sahnelere dönen İbrahim Tatlıses sahne aldığı mekanda çok konuşulacak bir çıkış yaptı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kendisine verilen 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' sonrasında yerden yere vurulan, geçmişte hayatındaki kadınlara yaklaşımıyla eleştirilen Tatlıses, konuyla ilgili ilk kez kendini savunan bir açıklama yaptı.