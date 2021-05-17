İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in eski eşlerinden Ayşegül Yıldız, Alaçatı'da kızı Elif Ada ile beraber sezonu açtı. Pozları Instagram'ı salladı.
2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen 2013 yılında ise boşanan Ayşegül Yıldız, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Bayramı Tatlıses'le ortak kızları Elif Ada ile beraber Alaçatı'da geçiren Yıldız, yaz sezonunu açtı.
Kızı Elif Ada ile paylaşımlarına hep aynı yorumu alan Ayşegül Yıldız, yepyeni pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi. Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.
Kızıyla paylaştığı bayram pozlarına yenisini ekleyen Ayşegül Yıldız'ın son pozunu görenler beğenmeden geçemedi.
Süper minisiyle yaz sezonunu açan Yıldız, takipçilerini mest etti.