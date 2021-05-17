İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı

2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen 2013 yılında ise boşanan Ayşegül Yıldız, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Bayramı Tatlıses'le ortak kızları Elif Ada ile beraber Alaçatı'da geçiren Yıldız, yaz sezonunu açtı.