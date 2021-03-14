İbrahim Tatlıses'i sevindiren jest! Star TV İbo Show için kesenin ağzını açtı
10 yıllık aradan sonra ekranlara dönen İbo Show kısa sürede büyük ses getirmişti. Programa konuk olan birbirinden farklı isimler İbo Show'u büyük reyting başarısı getirmişti.
10 yıllık aradan sonra ekranlara dönen İbo Show kısa sürede büyük ses getirmişti. Programa konuk olan birbirinden farklı isimler İbo Show'u büyük reyting başarısı getirmişti.
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Reytinglerde kanalın yüzünü güldüren İbo Show için, Star TV yönetimi Ocak ayında 13 bölümlük anlaşmaya imza atmıştı.
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Reytinglerde ikinci anlaşma sonrası da başarısı koruyan İbo Show, Star TV yönetimini memnun etmişti.
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Geçtiğimiz günlerde kanal yönetimi, reyting başarısından dolayı İbrahim Tatlıses'le 16 bölümlük anlaşmaya imza atmıştı.
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