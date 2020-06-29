İbrahim Tatlıses yeni sevgilisiyle olay oldu eski eşi Ayşegül Yıldız ortalığı salladı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabı Instagram'dan amuda kalktığı pozları paylaşmasıyla ses getirdi.
2011 yılında evlendiği İbrahim Tatlıses'ten 2013 senesinde boşanan ve Elif Ada adında bir de çocukları olan Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından amuda kalktığı pozları paylaşmasıyla sosyal medyayı adeta yıktı.
Aralarında Hülya Avşar gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü takipçisinden beğeni alan Yıldız, yaptığı zor hareketle gerçekten de yoga konusunda ne kadar iddialı olduğunu böylelikle ortaya koymuş oldu.
Instagram hesabından 226 bin takipçisi bulunan Ayşegül Yıldız'ın yoga paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Ayşegül Yıldız'ın eski eşi İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses geçtiğimiz günlerde karakolluk olmuşlardı. Sıkıntılı günler geçiren İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses, daha sonra bir canlı yayında bir araya gelerek barışmışlardı.