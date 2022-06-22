İbrahim Tatlıses oğlunu hırsızlıkla suçlamıştı! Ahmet Tatlı'dan o sözlere bomba cevap geldi!

Babasının açıklamalarına sert çıktı

İbrahim Tatlıses'in, büyük oğlu Ahmet Tatlıses için kullandığı "O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. İhanet uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı" ifadelerine Ahmet Tatlıses'ten cevap gecikmedi. Babasının iddialarını yalanlayan Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in açıklamalarına sert çıktı.