İbrahim Tatlıses oğlunu hırsızlıkla suçlamıştı! Ahmet Tatlı'dan o sözlere bomba cevap geldi!
Geçtiğimiz günlerde yaptığı babalar günü paylaşımıyla imparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses gündeme bomba gibi düşmüştü! Eski eşi Adalet Sara o payalşıma tepkisiz kalmamıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı akabinde Beyaz magazin programının canlı yayınına bağlanarak oğlu Ahmet Tatlı hakkında iddialarda bulunmuş ve hırsızlıkla suçlamıştı. Çok geçmeden oğlu Ahmet Tatlı'dan cevap geldi.. O iddialara yanıt veren Tatlı babası için " Akıl sağlığından şüphe ediyorum" dedi.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yaptığı babalar günü paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmüştü! Eski eşi Adalet Sara o paylaşıma tepkisiz kalmamıştı. Hemen sonrasında ünlü sanatçı Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programının canlı yayınına bağlanarak oğlu Ahmet Tatlı hakkında iddialarda bulunmuş ve hırsızlıkla suçlamıştı. Çok geçmeden oğlu Ahmet Tatlı'dan cevap geldi.. O iddialara yanıt veren Ahmet Tatlı babasının açıklamalarına sert çıktı..
Babasının açıklamalarına sert çıktı
İbrahim Tatlıses'in, büyük oğlu Ahmet Tatlıses için kullandığı "O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. İhanet uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı" ifadelerine Ahmet Tatlıses'ten cevap gecikmedi. Babasının iddialarını yalanlayan Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in açıklamalarına sert çıktı.
Adalet Sara o paylaşıma tepkisiz kalmamıştı
Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşıma, Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara, “'Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… Bugün Babalar Günü’ymüş…” şeklinde cevap vermişti.
Oğlu tarafından ihanete uğradığını söylemişti
Sara'nın paylaşımına tepki gösteren İbrahim Tatlıses, Beyaz Magazin' programına bağlanarak eski eşi Sara'ya ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e ateş püskürdü. Ünlü sanatçı, büyük oğlu Ahmet Tatlıses tarafından ihanete uğradığını öne sürdü.