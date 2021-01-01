İbrahim Tatlıses kızını İbo Show'a davet etmedi! Dilan Çıtak bakın ne dedi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Star TV'de yayınlanan İbo Show'a davet edilmediği hakkında ilk kez konuştu.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter dün akşam Nişantaşı'nda görüntülerdi. İkili basın mensuplarına dert yandı.
Levent Dörter, masaj salonuyla ilgili, "Ful doluydu ve bir de dakikası 70 TL olmasına rağmen yer yoktu." dedi
Geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses ile sorunlar yaşayan Dilan Çıtak, "Şu an babamla aramız şükür çok iyi. Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.
Çıtak, muhabirlerin, "Sizi programına davet etti mi?" sorusuna, "Hayır şu an bir davet gelmedi. Bu aralara ağır toplar programa çıkıyor. Bana da elbet sıra gelir, gelmezse de sorun yok." cevabını verdi.