İbrahim Tatlıses İbo Show için saçına ne yaptırdı 'Sadece boya' dedi ama...
İbo Show programı için imaj değiştiren İbrahim Tatlıses, iddiaları yalanladı. Saçının neden değişik göründüğünü kendisi açıkladı.
9 yıl sonra Star TV'de yeniden İbo Show'u yapan İbrahim Tatlıses, bu haftaki programa saçıyla damga vuracak. Tatlıses, imaj değişikliğine gitti.
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölümünün konukları Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe olacak. Fakat en çok konuşulan Tatlıses'in saçı olacak gibi...
Yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayımlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Tatlıses, saçlarındaki değişimle dikkat çekti. Adeta 10 yaş gençleşen ünlü türkücünün yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı.