İbrahim Tatlıses hüsrana uğramıştı! İbo Show için Star TV'den şok eden karar
Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show ile ilgili ortaya İbrahim Tatlıses'i hüsrana uğratacak karar iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İbo Show 9 yıl aradan sonra Star TV'de 14 Kasım 2020 tarihinde yeniden yayımlanmaya başlamıştı. Yeniden ekrana dönen program ilk bölümlerinde büyük ses getirmeyi başarmıştı.
19
Reyting ve sosyal medya başarısıyla kanalın yüzünü güldüren İbo Show için sözleşme yenilenmişti.
29
Ocak ayında İbo Show ile Star TV 13 bölümlük bir anlaşma yapmıştı.
39
İbo Show sözleşme sonrası reytinglerde adeta hüsrana uğradı.
49