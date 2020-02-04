İbrahim Tatlıses 'Hedeflerim belli yakarım' deyip tehditler savurdu
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına düştüğü not ile tehditler savurdu, okuyanlar neye uğradığını şaşırdı.
Zaman zaman yaptığı siyasi çıkışlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Tatlıses, Intagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yazdıklarıyla şaşırttı. 'Yakarım' deyip tehditler savuran Tatlıses, şunları yazdı:
''Ben kimsenin karanlığına ışık olmaya gelmedim, keyfimden yanıyorum! Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım! Bana ateşle gelmeyin, ben ummanım hem söndürür, hem boğarım!''
''Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! Bu sözlerimi yakınlarımla alakalı değildir . Hedeflerim bellidir. Yakınlarım da bilirler bunca yıldır bütün afetleri içimde biriktirmiş volkan gibiyim patlayabilirim!''
Ayrıca Tatlıses, bu paylaşımının sonuna ''Bu arada Şehitlerimize ALLAH’tan rahmet dilerim, yakınlarına sabır dilerim başımız sağ olsun TÜRKİYEM !'' notunu da düştü.