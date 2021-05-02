İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile sessiz sedasız evlendi!
Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturdu. Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendiğini İbo Show'da açıkladı.
Yıllar sonra İbo Show'la tekrar ekranlara dönen imparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Tatlıses programda 5. kez evlendiğinin haberini verdi.
Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" diyerek 5. kez evlendiğini açıkladı.
Aile içinde nikah
69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.
Gülçin Karakaya kimdir?
26 yaşındaki Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi.