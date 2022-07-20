İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tuna'ya övgüler yağdırdı! O sözler sosyal medyada çok konuşuldu
Kendine has sesiyle, oynadıkları filmlerle, şarkılarıyla hafızalara kazınan İmparator lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses "Günah" filminin setinde eski eşi Derya Tuna ile tanışmış sevgili olmuştu. Bu birliktelikten şimdilerde babası gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses dünyaya geldi. Yaşadığı aşklarla gündemde kalmayı başaran İmparator önceki gün Derya Tuna'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayarak " " İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin" dedi....
Güçlü sesiyle, şarkılarıyla, yaptığı filmlerle adından söz ettiren yılların sanatçısı İbrahim Tatlıses "Günah" filminin setinde Derya Tuna ile tanışmış, aralarında aşk başlamıştı. Bu birliktelikten şimdilerde babası gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses dünyaya geldi. Yaşadığı aşklarla, sözleriyle sık sık gündem olan Tatlıses önceki gün eski eşi Derya Tuna'nın doğum gününü kutladı. Tuna'nın bu gününe özel paylaşım yapan Tatlıses " İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin..." yorumunu düştü. O paylaşım ise sosyal medyada oldukça ses getirdi.
İbrahim Tatlıses, doğum günü sebebiyle eski eşi Derya Tuna'nın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna için, "Ana kraliçe" yorumunda bulundu.
brahim Tatlıses aşk hayatında istediği mutluluğu bir türlü elde edemedi. Son sevgilisi Gülçin Karakaya'dan da ayrılan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında eski eşi Derya Tuna ile alakalı bir paylaşımda bulundu
İbrahim Tatlıses, doğum günü vesilesiyle Derya Tuna ile alakalı paylaşımda bulundu.