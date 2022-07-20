İbrahim Tatlıses eski eşi Derya Tuna'ya övgüler yağdırdı! O sözler sosyal medyada çok konuşuldu

Güçlü sesiyle, şarkılarıyla, yaptığı filmlerle adından söz ettiren yılların sanatçısı İbrahim Tatlıses "Günah" filminin setinde Derya Tuna ile tanışmış, aralarında aşk başlamıştı. Bu birliktelikten şimdilerde babası gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses dünyaya geldi. Yaşadığı aşklarla, sözleriyle sık sık gündem olan Tatlıses önceki gün eski eşi Derya Tuna'nın doğum gününü kutladı. Tuna'nın bu gününe özel paylaşım yapan Tatlıses " İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin..." yorumunu düştü. O paylaşım ise sosyal medyada oldukça ses getirdi.