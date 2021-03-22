İbrahim Tatlıses bakışıyla Twittter'ın diline düştü! İbo Show İsmail YK yıktı geçti
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un dün akşamki bölümü ortalığı kasıp kavurdu.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' dün akşam yayınlanan 18. bölümüyle sosyal medyayı salladı. Programın son bölümüne; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oldu.
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Renkli anların yaşandığı program seyircileri ekran başına kilitledi.
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Reytinglerde yüzü gülmeyen İbo Show, dün akşam sosyal medyada ilk sıraya yerleşti.
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Özellikle 2005-2010 yılları arasında müzik dünyasında ismini duyurmayı başaran İsmail Yurtseven, 'Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına kıtlasın' şarkısında dans etti.
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