İbrahim Tatlıses Altın Kelebek'te 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı Twitter yıkıldı! Tepki yağdı
47. Altın Kelebek Ödülleri gecesinde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan İbrahim Tatlıses Twitter'da TT oldu. İbrahim Tatlıses'in geçmişte hayatındaki isimlere uyguladığı şiddete yönelik haberlerin görüntüsü defalarca paylaşılarak, Altın Kelebek organizasyonuna, çok sert ve tepki dolu yorumlar yapıldı.
Geçtiğimiz yıl koronavirüs yüzünden yapılmayan Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl 47.'si düzenlendi ve dün akşam kelebekler sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alanlar tartışma yarattı, gecede birçok skandal da yaşandı. Bu yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk gelen ödül töreninde İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimlere verilen Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. Ödül alan neredeyse tüm kadın ünlüler konuşmasında 'kadın hakları, kadın cinayetleri, kadına şiddet, taciz' gibi konulardan bahsetti: Aynı gecede 'kadına şiddet ' ile ismi geçmişten bu yana sık sık anılan İbrahim Tatlıses de 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı. Salondakiler bu ödülü alkışlarken, sosyal medyada tepkiler adeta kazan gibi kaynadı!
Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün kadına yönelik şiddetle ve kadınlara yönelik söylemleriyle sıkça gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e verilmesine, Twitter'da adeta isyan edildi.
İbrahim Tatlıses kendisine gelen tepkilerle Twitter'da TToldu.