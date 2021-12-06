İbrahim Tatlıses Altın Kelebek'te 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı Twitter yıkıldı! Tepki yağdı

Geçtiğimiz yıl koronavirüs yüzünden yapılmayan Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl 47.'si düzenlendi ve dün akşam kelebekler sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alanlar tartışma yarattı, gecede birçok skandal da yaşandı. Bu yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk gelen ödül töreninde İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.