İbrahim Tatlıses ağladı İbo Show'da Işın Karaca Defne Samyeli alay konusu oldu

İbo Şov programı yine gündem oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programın 20. bölümünde Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray konuk oldu. Renkli anların yaşandığı program seyirciyi ekran başına kilitledi. Programın en ilginç kısmı ise İbrahim Tatlıses'in ağlamasıydı.