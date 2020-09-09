İbrahim Tatlıses 7 çocuğu için öyle şeyler söyledi ki... Büyük pişmanlığı olay!
İbrahim Tatlıses, dün akşam sosyal medya hesabından çocuklarıyla alakalı yaptığı itirafla herkesi şaşırttı, büyük pişmanlığını açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu Ahmet ile sorunlar yaşayan hatta kendisini tehdit ettiği iddiasıyla polise giden İbrahim Tatlıses'ten dün akşam dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fazla çocuk yapmanın pişmanlık olduğunu söyleyen Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Tatlıses, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter'dan çocukları hakkındaki pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:
"Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!"
Oğluyla aralarında ne olmuştu?: İbrahim Tatlıses, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde önceki gün ifade veren ünlü sanatçı, kendisine ait 20 dairenin satışından dolayı oğluyla anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu nedenle tehdit edildiğini söyledi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Tatlıses ifadesinde şunları söyledi:
''Benim Bitez’de Tatlıses Konakları’nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlıses daireleri kendisinin satacağını ve bu işe beni karıştırmayacağını söylüyormuş.''